Concorso polizia locale, pubblicate le graduatorie dopo “soli” 78 giorni dall’apertura

Genova. Sono state pubblicate ieri le graduatorie del concorso, bandito il 18 agosto dal Comune di Genova, per l’assunzione a tempo indeterminato di 145 agenti di polizia locale.

Più di 3.000 partecipanti sono dunque stati selezionati in soli 78 giorni “un autentico record se si considera che, in altre realtà simili, la procedura dura mediamente dai 6 ai 18 mesi – ha commentato l’assessore al personale Giorgio Viale, il quale ha anche espresso – grande soddisfazione per questo risultato, per giunta arrivato in un momento particolarmente difficile, e massima stima per il lavoro svolto dall’ufficio Concorsi del Comune di Genova, che è stato capace di raggiungere tempistiche simili al privato”.

