Covid e Serie D: si gioca o ci si ferma? La Lega Dilettanti pronta a pronunciarsi

Continuare o fermarsi. È il dubbio che nelle prossime ore verrà dipanato dalla Lega Nazionale Dilettanti per quanto concerne la Serie D. Il massimo torneo dilettantistico infatti sta subendo ripercussioni dall’effetto Coronavirus con molte partite rinviate (appena due su dieci le gare giocate nell’infrasettimanale di mercoledì n.d.r.).

I dubbi e le possibili opzioni sono state evidenziate dal coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, Luigi Barbiero in un comunicato stampa: “Abbiamo chiesto un parere sull’interpretazione dell’ultimo DPCM per quanto riguarda lo spostamento tra regioni – spiega Barbiero, – Nella giornata di domani (oggi per chi legge n.d.r) saremo in grado di comunicare alle società se il campionato proseguirà e con quali modalità.In caso contrario l’attività sarà sospesa fino al 3 dicembre con la ripresa il 6 dicembre con i recuperi“.

... » Leggi tutto