Covid, il grido di Federmoda Savona: “Non siamo fantasmi. Aiuti concreti da parte del Governo subito”

Savona. “Il settore moda è in grave crisi, con un drastico calo delle vendite di oltre il 50%. Situazione che si specchia sia nel savonese che in tutta Italia”.

A dirlo è la presidente di Federmoda della provincia di Savona Donata Gavazza, che si unisce al coro delle attività di abbigliamento e calzature in ginocchio ormai da mesi: “Siamo fantasmi. Sono sotto gli occhi di tutti i gravi danni subiti dai negozi di moda che vivono di collezioni stagionali, ordinate anche otto mesi prima dell’arrivo dei prodotti in store e che hanno investito centinaia di migliaia di euro in merce che, a questo punto e con ogni probabilità, resterà ferma. E poi troviamo incredibile che ci si sia dimenticati di un settore come il nostro“.

