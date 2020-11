Dpcm, Sansa: “Dalle zone rosse nelle seconde case, provvedimenti impopolari prima che sia tardi”

Genova. L’immagine è quella di una coda in autostrada, colline e nubi, auto in fila presumibilmente dal nord, dirette altrove, presumibilmente in Liguria, dove oggi splende il sole e dove domani non ci si troverà in zona rossa. L’ha scelta il consigliere regionale d’opposizione Ferruccio Sansa per sottolineare, lui come tanti altri, la possibile problematica dell’esodo di piemontesi e lombardi verso le seconde case, in queste ore in cui è ancora possibile farlo, prima che scatti il dpcm.

“Oggi c’è traffico sulle autostrade dalla Lombardia e dal Piemonte verso la Liguria – scrive Sansa su Facebook (nel momento in cui pubblica il post in autostrada non c’è alcuna coda, ndr) – Per affrontare il Covid molto si può imparare dall’esperienza. Che cosa è successo a febbraio? Quando già era chiaro che in Lombardia la situazione era drammatica ci fu chi aprì, anzi, spalancò le porte a chi arrivava dalle zone a rischio. Arrivarono a migliaia per comprensibile paura, per passare il lockdown nelle case di vacanza e, magari, per cene elettorali. Il risultato fu che il virus esplose anche in Liguria”.

... » Leggi tutto