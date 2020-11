Il Coni Liguria alla 25ª edizione di Salone Orientamenti

Genova. Il Coni Liguria, grazie al progetto supportato dal Gruppo Casa della Salute, sarà presente al Salone Orientamenti 2020 nelle giornate di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre.

Si comincia martedì 10 novembre alle ore 15 quando Stefano Tempesti, atleta olimpionico del Settebello di pallanuoto, per anni portiere della Pro Recco e oggi in forza all’Ortigia di Siracusa, sarà protagonista dell’approfondimento “Sport e Salute”. Insieme allo specialista in medicina dello sport Massimo Blondett, alla nutrizionista Roberta Ravinetto e alla psicologa dello sport Sabrina Benvenuto si parlerà di quanto lo sport e la salute siano due temi che viaggiano parallelamente.

... » Leggi tutto