Influenza, Ciangherotti (FI): “Nel ponente campagna influenza fuori controllo”

Albenga. “Mi stanno arrivando diverse segnalazione, da parte di pazienti e amici, sul caos che regna nell’albenganese (ma credo sia così in tutta la provincia, se non in tutta la regione) per la campagna vaccinale contro l’influenza di stagione”. A dichiararlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

“L’ultima segnalazione riguarda un signore, ultrasessantenne, cardiopatico, che la settimana scorsa ha chiesto al suo medico di famiglia di vaccinarlo. La risposta del medico, tra l’altro suo amico fraterno, è stata di grande amarezza: ‘Non ho vaccini, ce ne stanno fornendo col contagocce,il prossimo lotto dicono arriverà tra due settimane, e io ho in lista 200 persone’. Questo signore ha anche un nipotino di 8 anni con fragilità. Ha chiesto al pediatra di famiglia se poteva vaccinarlo, anche se di età superiore ai 6 anni e ha ricevuto la stessa risposta: “non ho vaccini, ci stanno arrivando in quantità minime e senza regolarità”.

