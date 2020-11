Lavagnese cinica e vittoriosa a Castellanza

Mentre si parla sempre e continuamente di Covid, la Lavagnese ritrova il sorriso con la vittoria nel campionato di Serie D che vale il momentaneo sesto posto in classifica dopo 6 partite giocate dai bianconeri. I ragazzi di Nucera erano impegnati nella prossima “zona rossa” Castellanza, in Lombardia in una gara che presentava ben più di un’insidia.

Partita vera fra due squadre che hanno voglia di calcio e si affrontano a viso aperto con la prima occasione già al 5° per i levantini con Tripoli che viene anticipato dall’uscita del portiere che sventa la palla gol. Al 20° Cantatore si infila fra le maglie neroverdi serve Tripoli che da due passi non può sbagliare e porta in vantaggio i liguri. Ancora il numero undici vicino al raddoppio al 46° con un tiro che sfiora il palo.

