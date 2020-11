L’impatto del Covid sul mondo delle imprese, parla la presidente di Confindustria Imperia Barbara Amerio

Sanremo. «Abbiamo garantito la cassa integrazione per i dipendenti di 240 aziende, evaso attraverso il sistema Simest il 73 per cento di pratiche presentate in arrivo dalle aziende del Ponente supportandole nei loro programmi di internazionalizzazione ed export. Il dialogo è stato costante con banche e Istituzioni per venire incontro alle esigenze degli imprenditori che stanno attraversando un periodo difficile ». Barbara Amerio, presidente di Confindustria Imperia fa il punto della situazione dell’economia nel nostro territorio ai tempi del Covid.

