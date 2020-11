Come si può in questo momento dove i cittadini hanno perso fiducia nelle istituzioni chiudere servizi essenziali come ostreticia e ginecologia a Pietra?

Noi siamo molto preoccupati per le scelte che si stanno facendo in provincia di Savona a riguardo della sanità e non avere un rappresentante nella Giunta Regionale della zona ci fa pensare che vedremo tempi ancora più bui .

... » Leggi tutto