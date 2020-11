Recovery fund, in arrivo 7 miliardi di finanziamenti per la Liguria. Toti: “Individuati progetti strategici”

Regione. Verrà portata in Giunta venerdì 13 novembre la delibera nella quale saranno approvati i progetti strategici di Regione Liguria da finanziare con il Recovery Fund, il fondo messo a disposizione dalla Comunità Europea all’interno del più ampio pacchetto di aiuti concessi dalla UE per affrontare le conseguenze connesse al Covid- 19.

In totale per la Liguria si tratta di una cifra che va dai 6/7 miliardi di euro messi a disposizione su un plafond complessivo di 209 miliardi per tutta Italia. Oggi il presidente della Giunta Regionale Giovanni Toti ha fatto il punto con gli uffici sui criteri e le priorità per la regione, individuando i settori e alcune tra le opere da finanziare.

