Richiesta di condanna a tre anni di carcere per giudice civile a Imperia. Assolto

Imperia. La Corte d’appello di Milano ha assolto Pasquale Longarini, ex procuratore facente funzioni di Aosta, ora giudice civile a Imperia. Era imputato per induzione indebita, rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento nell’ambito di un procedimento per il quale il 30 gennaio 2017 era finito ai domiciliari. E’ stata così confermata la sentenza di primo grado del gup Guido Salvini. Lo scrive l’agenzia Ansa.

