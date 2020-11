Trasferimento punto nascite, i sindaci di Tovo, Giustenice e Magliolo: “Preoccupati per il futuro del Santa Corona”

Pietra Ligure. I sindaci di Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo, preso atto che l’ASL 2 procederà già da lunedì alla chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Corona con il trasferimento del punto nascite all’Ospedale San Paolo di Savona, esprimono la loro forte preoccupazione per il futuro dell’Ospedale di Pietra Ligure e per le conseguenze che tale decisione, benché dettata dall’emergenza sanitaria Covid-19 in atto, potrà avere sui servizi offerti alla popolazione del ponente ligure.

Inoltre, questa decisione minaccia concretamente l’esistenza stessa del Dea di II livello con conseguenze inimmaginabili per il nostro Ospedale.

... » Leggi tutto