“Valutazioni su trend e dati di settimane fa”: così il ministero della Salute spiega la zona gialla in Liguria

Regione. Sono due le notizie relative al tema ”Liguria – zona gialla” emerse dalla complessa conferenza stampa del ministero della Salute che si è tenuto in streaming questo pomeriggio e il cui obbiettivo era spiegare il meccanismo dei 21 indicatori e quindi i motivi che hanno portato all’ordinanza del 4 novembre. La prima notizia è che, come si era già in parte capito nelle ultime ore, le definizioni dei colori non sono state stabilite sugli ultimi dati puntuali ma in parte su quelli di due settimane fa e in parte sul trend precedente.

La seconda notizia è che la Liguria ha oggi un punteggio non buono – “in rosso” – per quanto riguarda la capacità di monitoraggio e quindi di comunicazione dei dati stessi. Più precisamente, la Liguria rispetto a determinati parametri ha un punteggio di 49,4 (contro ad esempio il 64,7 della Lombardia, il 100 dell’Emilia Romagna, il 93 della Toscana, il 19,2 della Valle d’Aosta che è finita in zona rossa praticamente per questo motivo).

... » Leggi tutto