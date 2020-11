Accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie: 45enne assolto

Savona. E’ stato assolto perché “il fatto non sussiste”, ma dovrà versare 1.500 euro di multa e 800 euro di risarcimento danni per un episodio di lesioni il 45enne di Frosinone (ma da tempo residente nel savonese) finito a processo con l’accusa maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

La vicenda è cominciata nel 2013, quando un’insegnante di Albenga (oggi 48enne) si reca in vacanza in centro Italia. Qui conosce l’uomo e tra i due inizia una storia d’amore che in breve si trasforma in una relazione stabile, che porta prima il 45enne a trasferirsi in Liguria e poi la nascita di una bimba (che oggi ha 5 anni).

