Albissola, ringhiera a rischio crollo alla Margonara: inviata richiesta ad Anas di intervenire

Albissola Marina. E’ pericolante la ringhiera della passeggiata in prossimità della Margonara, lungo la via Aurelia che collega Albissola Marina e Savona.

La ringhiera di protezione che separa lo strapiombo vista mare e il marciapiede che permette di raggiungere a piedi e in bicicletta la Passeggiata degli Artisti è stata segnalata dal Comune di Albissola Marina ad Anas, organo competente, per un rapido intervento di messa in sicurezza.

