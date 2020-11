Celle Ligure, semaforo di via Colla rosso ancora per qualche giorno

Celle Ligure. È ancora semaforo rosso x il ritorno al traffico tradizionale in centro a Celle Ligure.

La rimozione dell’impianto di via Colla era prevista per questo fine settimana, ma così non sarà: ci sono stati ritardi causati dalla pioggia dei giorni scorsi che hanno impedito di portare via il materiale utilizzato per il cantiere dei lavori per l’ampliamento del sottostante Rio Santa Brigida e accatastato nei pressi della fabbrica Olmo. Probabilmente i tubi di palificazione e i New Jersey inizieranno ad essere portati via in giornata.

