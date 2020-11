Cena a Pontivrea in barba al Dpcm, Pastorino contro Mai: “Uno schiaffo a tutti i liguri che stanno soffrendo”

Liguria. “La notizia della ordinanza del sindaco di Pontinvrea Camiciottoli, che ha deciso di far stare aperti bar e ristoranti fino alle 23, è già di per sé grave, ma che a esprimere la solidarietà, anche personale, con tanto di foto senza nessun distanziamento, ci sia anche il Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Mai, lo consideriamo vergognoso. Lo consideriamo una offesa alle migliaia di persone che sono decedute in questa Regione, all’enorme sforzo che stanno facendo i nostri operatori sanitari per dare una risposta alla pandemia da Covid-19, nonostante i problemi organizzativi di una Giunta regionale di cui il Consigliere Mai è uno dei maggiori sostenitori. Non dimentichiamoci che le difficoltà del sistema sanitario ligure, che dire lacunoso è un complimento, di cui il precedente Assessore era dello stesso partito di Mai e del Sindaco Camiciottoli, sono responsabilità anche del governo di centro destra di questi anni”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale.

