Ceriale, nuove telecamere per la strada panoramica

Ceriale. Delibere su variazioni di bilancio e avanzi di amministrazione destinati al completamento del piano delle opere pubbliche, pari a 1,8 mln di euro, aliquote Irpef e Imu per il 2021, oltre alla comunicazione di prossima installazione di nuove telecamere su tutti i varchi che conducono lungo la strada panoramica cerialese. Questi i temi principali all’esame del Consiglio comunale che si è svolto ieri sera a Ceriale.

Sulle pratiche finanziarie all’esame del parlamentino cerialese per il 2020-2022 e sull’equilibrio di esercizio da parte dell’ente comunale sono stati ribaditi i lavori pubblici in itinere:

– Riqualificazione idraulica rio San Rocco (con contributo regionale)

– Sistemazione Borgo Braia

– Sistemazione area ex Cantieri Patrone

– Pavimentazioni bituminose aree cittadine

– Realizzazione nuovo manto erboso campo sportivo e sistemazione dei campi Tennis

– Realizzazione nuovi marciapiedi in via Romana

– Rifacimento servizi igienici sul lungomare

– Realizzazione nuova centro multimediale e archivio storico in via Primo Maggio

– Sistemazione passeggiata pedonale zona Torelli

– Manutenzione Pontile e Pineta

– Realizzazione nuovo lotto passeggiata a mare

– Realizzazione del parcheggio nei pressi del cimitero (opera conclusa nel 2020).

... » Leggi tutto