L’assessore Berrino all’attacco: “Le risorse del bonus bici era meglio usarle per il trasporto pubblico”

Liguria. “Alla luce di quanto è stato speso per il bonus monopattini e il bonus bici, penso sarebbe stato meglio impiegarlo in via definitiva sul trasporto pubblico locale“. È l’accusa che lancia al governo Gianni Berrino, riconfermato assessore ai trasporti della Regione Liguria, mentre le aziende continuano a fare i conti coi buchi di bilancio causati dall’emergenza coronavirus che ha stroncato le vendite di biglietti e abbonamenti.

“Mi sono sentito anche con le altre Regioni – spiega Berrino -. È emersa la necessità di un ripensamento del trasporto pubblico in Italia con un aumento del fondo nazionale trasporti che è fermo ormai da troppi anni. In un paese che vuole dedicarsi a un futuro con meno inquinamento e meno mezzi privati l’unica soluzione è implementare il trasporto pubblico locale. Parliamo almeno di un miliardo in più”.

... » Leggi tutto