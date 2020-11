Monte Beigua, cresce l’interesse per i giacimenti di titanio. Linea Condivisa: “Non sostenibile”

Genova. Le potenzialità minerarie del Parco del Beigua tornano nuovamente alla ribalta con la richiesta da parte della Compagnia Europea del Titanio di effettuare delle ricerche nell’are per lo sfruttamento di una eventuale miniera di rutilio, minerali di ossido di titanio.

Non è la prima volta che ciò accade: già in passato il territorio del grande parco naturale era stato oggetto di corteggiamenti “estrattivi”, spentisi in una lite legale tra enti. Anche recentemente Legambiente aveva fatto una pubblica levata di scudi sulla vicenda, preparandosi alla battaglia. Battaglia che ora arriva anche in Regione Liguria, con il gruppo consigliare di Linea Condivisa che si mette di “traverso” per difendere tutta l’area del parco a cavallo tra le province di Genova e Savona: “Abbiamo immediatamente chiesto chiarimenti, per tali azioni ad oggi non esistono soluzioni ambientalmente sostenibili“.

