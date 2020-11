Polizia municipale di Alassio cerca un nuovo ufficiale

Alassio. A seguito del pensionamento del commissario Foschini, è stato pubblicato il bando di concorso che scadrà il prossimo 26 novembre, per ricercare una figura da ufficiale presso il corpo di polizia municipale di Alassio.

“E’ dal 1996 che non viene indetto un bando per un nuovo ufficiale – sottolinea il comandante Francesco Parrella – Il recente pensionamento del commissario Foschini ha reso necessario pensare ad individuare una nuova figura che potesse sostituirlo. Ovviamente quando si va a sostituire una figura così esperta e presente da tanti anni nel gruppo si corre il rischio di pagare in termini di esperienza, ma le nuove competenze, i nuovi servizi sempre più operativi necessitano di profili differenti rispetto al passato”.

