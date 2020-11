Recovery Fund e i 7 miliardi per la Liguria, Cgil: “Da Toti i soliti annunci”

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri la Regione ha annunciato una prossima delibera di Giunta contenente i progetti da finanziare con il Recovery Fund, le risorse che l’Unione Europea mette a disposizione per limitare i danni connessi alla pandemia.

“Nelle scorse settimane la Regione aveva parlato di 136 progetti per 18 miliardi, ora, sempre secondo la Regione, le risorse sarebbero scese a 7 – fa notare Federico Vesigna, Cgil – Il Governo non ha ancora aperto il confronto con l’Unione Europea, e nessuno sa quali saranno i requisiti richiesti per accedere ai fondi”

... » Leggi tutto