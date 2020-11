Regione, la Cgil all’attacco: “Dopo la figuraccia nazionale Toti annuncia un ‘pacchetto anziani’. Ma servono fatti, non parole”

Regione. “La Liguria, per la sua struttura sociale e demografica, dovrebbe essere all’avanguardia in campo nazionale ed europeo sulle politiche in favore degli anziani. Da tempo chiediamo alla Regione di strutturare un piano per la non autosufficienza e servizi adeguati per la popolazione anziana ma purtroppo continuiamo ad assistere ad una perpetua politica degli annunci”. Lo affermano Fulvia Veirana della Cgil e Carla Mastrantonio dello Spi Cgil Liguria.

“Le notizie di oggi riportano gli annunci del presidente della Liguria Giovanni Toti per le quali ci sarebbero al varo misure ad hoc per la popolazione anziana in un pacchetto specifico che sarà sottoposto alla giunta. La Liguria è la Regione del Paese con la percentuale maggiore di popolazione over 65, nella quale non esistono misure strutturali ed omogenee a favore degli anziani e dove, negli ultimi 5 anni, non si è mai voluto mettere tutti i soggetti che si occupano e rappresentano questa parte importante della popolazione intorno ad un tavolo per individuare strumenti e misure che possano essere efficaci ed, allo stesso tempo, essere volano economico stabile; il tutto, mentre molte delle conquiste del passato sono state tristemente ridimensionate”.

