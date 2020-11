San Martino, nuove bocchette di ossigeno in caso di carenza, in arrivo 180 infermieri

Genova. In merito alla nota diffusa dal sindacato Fials, la direzione dell’pspedale policlinico San Martino precisa che l’installazione delle bocchette per l’ossigeno nelle due aree del pronto soccorso si è resa necessaria perché “l’alto consumo di ossigeno sui tanti pazienti in attesa di valutazione o di ricovero determina un turn-over troppo elevato delle bombole, una bombola può esaurirsi anche in poche ore a seconda della sua capacità e del flusso richiesto”.

“Ne deriva – spiegano dal San Martino – il concreto rischio di incorrere in una inattesa carenza dato che la disponibilità, pur elevata, non è illimitata. Al contrario la disponibilità di un impianto con un flusso continuo di ossigeno garantisce la continuità del flusso”. L

