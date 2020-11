Sanremo, Liguria salva in zona gialla. Berio (Sanremo On): «Per combattere il virus avrei accettato 15 giorni di stop»

Sanremo. «Mi sono fatto un’idea in controtendenza, avrei accettato che la Liguria fosse in zona arancione perché avremmo combattuto in maniera più efficace il virus. L’obiettivo non è quello immediato del mese di novembre che è un mese “morto”, ma l’obiettivo è arrivare alle feste e fine dell’anno in sicurezza», lo dichiara il presidente di Sanremo On Roberto Berio ospite in studio.

... » Leggi tutto