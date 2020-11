Savona, il Teatro degli Scolopi di Monturbano in vendita a 1,5 milioni. Forzano al sindaco: “Va recuperato”

Savona. Il Teatro degli Scolopi di Monturbano è in vendita, alla cifra di un milione e mezzo di euro. Costruito nel 1926 e ormai in disuso da anni, dopo essere stato più volte al centro di progetti di riqualificazione che non hanno mai preso il via, ora sembra essere stato messo definitivamente sul mercato. Nessun annuncio “ufficiale”, però: per il secondo teatro di Savona per dimensioni dopo il Chiabrera (600 posti) una semplice inserzione su un portale online, come un qualsiasi appartamento.

