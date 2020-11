Sospese fino al 26 dicembre le crociere di Costa Deliziosa in Grecia

Liguria. A seguito delle misure adottate dal Governo greco in risposta al numero di casi di coronavirus che impongono restrizioni di viaggio, Costa Crociere, parte di Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), ha annunciato oggi la sospensione temporanea delle crociere di Costa Deliziosa in Grecia.

Costa Deliziosa – che offre crociere di una settimana con scalo a Trieste, Katakolon, Atene, Iraklion, Bari – terminerà la crociera, attualmente in corso, il 7 novembre a Trieste. La nave sospenderà poi le operazioni per sette settimane, annullando le crociere del 7, 14, 21 e 28 novembre e le crociere del 5, 12 e 19 dicembre. La ripresa delle operazioni di Costa Deliziosa è prevista per il 26 dicembre con un itinerario italiano alla scoperta di alcune tra le più belle destinazioni del Mar Adriatico e del Mediterraneo orientale tra le quali Trieste, Bari, Brindisi e Catania. Ulteriori destinazioni si aggiungeranno nelle prossime settimane.

