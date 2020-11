Una stagione con numerose squadre “B”: tanti vantaggi per chi le crea, ma per le altre società?

Stop forzato dei campionati. Partenza rimandata a data destinarsi per la Seconda Categoria. Osservando il mosaico di squadre iscritte quest’anno, spicca la presenza di un discreto numero di squadre “B”. Un elemento da non trascurare e analizzabile sotto tre punti di vista: quello delle società che le allestiscono, quello dei giocatori che ne fanno parte, quello degli avversari che le affrontano. Per la cronaca, presenteranno una seconda formazione tra le prime squadre l’Atletico Argentina, la Golfo Dianese, il Ceriale, il Pietra Ligure, l’Olimpia Carcarese e il Quiliano&Valleggia.

Ragionando e parlando con alcuni addetti ai lavori, risulta subito chiaro come questo tipo di formazioni porti numerosi vantaggi ai vari sodalizi. Tenendo presente che molto spesso le squadre “B” prendono il posto delle Juniores, è subito chiaro come il campionato di Seconda Categoria implichi in genere delle trasferte meno onerose. Abbinata a questo, la possibilità di giocare contro squadre delle città limitrofe accresce l’interesse per la competizione con conseguente possibilità di avere pubblico pagante sugli spalti ogni domenica, anche quando la squadra “A” è in trasferta. Infine, non avendo limiti circa l’età dei componenti della rosa, è anche più facile comporre la squadra visto che è possibile inserire qualche elemento di esperienza.

