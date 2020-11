Un’oasi di pace all’ombra dei palazzoni di San Teodoro, ecco la storia del “giardino di Andrea”

Genova. In via San Marino, uno dei quartieri popolari di Genova – magari non celebre e esteticamente riconoscibile come le “lavatrici” o la “diga” ma con dosi di cemento altrettanto massicce – può capitare di camminare sul marciapiede salendo verso Granarolo o scendendo verso San Teodoro e sentire un suono, come un tintinnio metallico, come la colonna sonora di una fiaba.

Quello che basta per far alzare lo sguardo dall’ennesima chat sul proprio cellulare e guardarsi attorno. Da dove viene questo suono celestiale? Ed ecco che all’ombra dei palazzoni che sovrastano le nostre teste, oltre una ringhiera, lungo un versante della collina, si iniziano a notare rose e margherite, felci e piccoli oggetti decorativi, un albero da cui pendono campanelli, cristalli e altri ninnoli e poi dei cuori argentati appoggiati su una pietra. Tutto è molto curato.

