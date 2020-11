Ceramista vende sculture del Covid: “C’è chi le compra e le mette in giardino”

Albisola Superiore. Passeggi, guardi una vetrina e trovi il Covid anche lì. Ma questa volta in ceramica: il Coronavirus, in grande. Smalto rosso che abbaglia. E ti prende anche l’idea che è stata realizzata per accontentare un cliente della bottega d’arte e poi è piaciuta ad altri. Tanto che la riproduzione del virus al microscopio si è trasformata in opera d’arte già alla terza realizzazione.

La ceramica è nata dalle mani di Danilo Trogu: “Una scultura che fotografa perfettamente, senza bisogno di ulteriori commenti – ci racconta l’artista – il tragico periodo che stiamo vivendo”. Un’opera che fa riflettere e colpisce direttamente chi la guarda.

... » Leggi tutto