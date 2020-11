Comune di Savona, l’eterno ritorno del sempre uguale

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA (N. 1/2020) PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI IN SAVONA.

Motivazioni: Ottemperando al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022, allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2019 “Approvazione documento unico di programmazione 2020/2022” e successive note di aggiornamento, si procede all’indizione di asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili alle condizioni dettagliatamente descritte nell’allegato sub lettera “A” ” Avviso d’Asta Pubblica” , al prezzo base a fianco di ognuno indicato:

... » Leggi tutto