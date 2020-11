Genova. «Saranno disponibili nuovi 100 posti letto in strutture a bassa intensità di cura, in due distinte realtà, una da 75 e una da 25 posti. Continuiamo a lavorare per garantire il turn over negli ospedali e dimissioni protette anche per i soggetti più fragili». Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Covid in Liguria.

