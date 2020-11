Cosseria. Tampone positivo per un bimbo di prima elementare: classe e insegnate in quarantena fino al 16 novembre compreso, le lezioni continueranno con la didattica a distanza.

In totale a Cosseria sono 19 le persone in isolamento, di cui 4 positive, 1 negativa e 14 in attesa del risultato del tampone o in attesa di effettuarlo. Nessuna persona è ricoverata.

... » Leggi tutto