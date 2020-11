Covid, “Dati inviati al Ministero poco chiari”, il gruppo Cambiamo attacca Ferruccio Sansa

Liguria. Il gruppo Cambiamo con Toti Presidente attacca duramente il consigliere regionale Ferruccio Sansa.

“Sansa, proprio lui, il mistificatore di professione, quello che ha impietosito la rete con una foto con il saturimetro al dito alla faccia di chi sta davvero male (perché Sansa è sempre stato benissimo e andava la sera stessa in tv in prima serata e ha pure violato la quarantena, che è un reato) insinua da giorni che i dati che la Liguria fornisce al Ministero sull’andamento Covid non sarebbero proprio chiari”.

