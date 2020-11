Covid, Toti: “Dati in aumento nelle provincie, se necessario pronto a chiudere per salvare il Natale”

Liguria. “Pronto a chiudere negozi, bar e ristoranti se serve a salvare i nostri cittadini, ad evitare che le persone si ammalino, ad aiutare i nostri medici e a scongiurare un lockdown durante il Natale”. Lo dichiara Giovanni Toti nella sua consueta diretta Facebook serale dedicata alla situazione Covid in Liguria.

“Voglio scegliere insieme al Governo, è giusto che ci sia un confronto e non che ci si nasconda dietro l’assenza di dati” dice in riferimento all’azione della Procura che sta verificando i numeri forniti a Roma (leggi qui) ed aggiunge: “So bene qual è la situazione dei nostri ospedali, della nostra regione, so quanto stanno soffrendo commercianti, ristoratori, artigiani, come so bene come soffrono i nostri pronto soccorsi, ma nessuno pensi di scaricare la qualità del lavoro di centinai e centinaia di persone che da marzo raccolgono i dati e li trasmetto con grande puntualità. Poi su quei dati si può discutere, ne sarei grato di farlo con il Governo per prendere le decisioni migliori per il territorio”.

