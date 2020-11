Liguria verso la ‘zona arancione’? Domani i nuovi dati di monitoraggio, decisione a inizio settimana

Genova. Sarà un fine settimana di attesa per la Regione Liguria e potrebbe anche essere l’ultimo per un po’ con i bar e ristoranti aperti a pranzo e con la possibilità per i cittadini di muoversi liberamente tra i Comuni. La spada di Damocle della zona arancione è lì ben visibile a tutti.

Tutto dipenderà dai dati di monitoraggio che verranno analizzati dalla cabina di regia della Protezione civile e che vengono inviati al ministero della Salute. Di solito il tavolo si riunisce il venerdì qua questa volta il ministro Speranza, ha deciso di lasciare un po’ di tempo in più ai tecnici per analizzare i dati.

