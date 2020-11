Coronavirus, Toti: «Liguria parametri buoni, ma ospedali in sofferenza per mancanza di personale»

Genova. «In Liguria i parametri sono buoni, ma gli ospedali sono in sofferenza per mancanza di personale Stiamo lavorando per trovare personale e infermieri. Stiamo chiudendo molti reparti della nostra sanità, non per privare i cittadini delle visite che hanno prenotato mesi fa, ma per mancanza di personale. Tutto quello che abbiamo chiuso e chiuderemo lo riapriremo non appena il Covid ci darà fiato per farlo o anche prima, quando si laureeranno nuovi infermieri». Così dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto questa sera sull’emergenza Covid-19 in Liguria.«Non è una gara tra regioni. I dati hanno stabilito che la Liguria è in zona gialla. La decisione di mettere Regione Liguria nella fascia gialla è stata presa sulla base del report 24. Ieri sera è arrivato il report 25 che dice le stesse cose del precedente e in più che i dati di Regione Liguria sono di qualità verde. Se era giallo ieri sarà giallo anche domani.

