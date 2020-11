Finale Ambiente, “Le Persone al Centro”: “Noi irresponsabili? Perdite evidenziate nel report”

Finale Ligure. “Come il conte Duval e il suo suggeritore maldestro, il sindaco e la presidente di Finale Ambiente manifestano gravi difficoltà anche solo nel ripetere parole contenute in atti ufficiali sottoposti all’attenzione del Consiglio comunale. A pag. 32 del report infraperiodale, redatto da Finale Ambiente e non da quei cattivoni della minoranza, si legge testualmente: “… In data 20 aprile 2020, la società ha formalizzato una richiesta di riduzione dei canoni di gestione al Comune di Finale Ligure per ciò che concerne l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento e del porto. In data 24 agosto 2020 la richiesta, cui non è pervenuto riscontro, è stata reiterata e alla data di approvazione del presente documento risulta ancora inevasa…”.

Così il gruppo di minoranza “Le Persone al Centro” tornano sul caso della partecipata finalese, dopo il dibattito nell’ultima seduta del parlamentino finalese e delle successive polemiche.

