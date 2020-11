Imperia, videoconferenza con l’economista Cottarelli per gli studenti del “Ruffini”

Imperia. Grande appuntamento il 16 novembre prossimo per gli studenti dell’Istituto Ruffini e per quanti vorranno collegarsi in diretta streaming, sul canale Youtube del Ruffini. Sarà infatti la giornata in cui verrà recuperata la videoconferenza dell’economista dottor Cottarelli, docente all’Università Bocconi di Milano, figura che ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, che saprà senz’altro offrire un’interessante esperienza ai ragazzi dell’Istituto.

