Liguria in “zona arancione”? Decisione in arrivo, Toti: “Non sono contrario, anche io avevo dubbi”

Genova. Sono ore decisive per capire se la Liguria entrerà in una delle zone ad alto rischio, arancione o rossa, previste dall’ultimo Dcpm con restrizioni più severe di quelle attuali che vanno dalla chiusura totale di bar e ristoranti al divieto di uscire dal proprio comune di residenza fino all’autocertificazione necessaria per tutti gli spostamenti.

Nella giornata di oggi, domenica, è prevista la riunione della cabina di regia nazionale, quindi sarà il comitato tecnico scientifico a decidere come cambierà la “cartina dei colori” in base ai nuovi dati che le Regioni stesse hanno inviato. La collocazione della Liguria in “zona gialla” a dispetto dell’incidenza dei contagi e dell’affollamento degli ospedali aveva lasciato molti interdetti, compreso il presidente Giovanni Toti che aveva parlato di “perplessità” espresse dalla task force regionale e non aveva escluso “misure aggiuntive” a livello locale.

