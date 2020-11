Protesta Covid: “Le nostre vite valgono più dei vostri profitti”, il presidio di sanità, scuola e servizi pubblici

Liguria. Non sono mancate anche diverse delegazioni savonesi alla protesta di ieri in piazza De Ferrari a Genova che ha visto assieme diversi settori dei servizi pubblici, come la sanità e la scuola. A promuovere la manifestazione una realtà eterogenea fatta di studenti, lavoratori della sanità e centro sociali: “E’una piazza aperta a chiunque voglia condividere esperienze, proposte e contenuti”.

Presenti alcuni camici bianchi appesi a una corda a simboleggiare la carenza di assunzioni nel mondo della sanità che ha caratterizzato il passato ma anche il presente e che ha fatto sì che “ci troviamo di nuovo impreparati davanti al virus”.

... » Leggi tutto