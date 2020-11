Punto nascite Santa Corona, il sindaco Pignocca: “No alla chiusura, scelta a difesa del territorio”

Loano. Il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, interviene in merito alle ultime notizie riguardanti il punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: “Pur comprendendo le motivazioni che sono state fornite, come sindaco sono assolutamente contrario ad ogni ipotesi di chiusura, anche parziale”.

“Altri amministratori e politici hanno voluto prendere posizione e giustificare la decisione anche per ragioni ‘di partito’. Io, invece, ritengo sia necessario difendere e tutelare il territorio, senza se e senza ma. Perché sappiamo bene che in questo Paese non c’è nulla di più definitivo di una cosa provvisoria”.

