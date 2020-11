Ruba le mance dal bancone del bar, denunciato grazie alle telecamere

Santa Margherita Ligure. Gli agenti della polizia locale di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per furto un uomo di 64 anni originario di Napoli e residente a Milano che lo scorso 28 ottobre aveva sottratto dal bancone di un bar pasticceria del centro il contenitore delle mance per un valore stimato di circa 500 euro.

A incastrarlo sono state le immagini delle telecamere. Non era nuovo a questo tipo di furti. “Le telecamere di video sorveglianza si rivelano uno strumento fondamentale per il presidio del territorio e la sicurezza – ha detto il sindaco Paolo Donadoni – tra poco gli occhi elettronici cittadini aumenteranno grazie all’attivazione di altre ottiche tra via Larco e via Teramo nella zona di San Siro (in conseguenza della convenzione con Talea-Coop)”.

... » Leggi tutto