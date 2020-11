Tripletta di Mkhtitaryan e la Roma passeggia sul Genoa, la rete di Pjaca non basta

Genova. Il Genoa esce sconfitto 1-3 dal Ferraris contro la Roma. La coppia Pedro-Mkhtitaryan (quest’ultimo autore di una tripletta personale) ha fatto vedere i sorci verdi alla retroguardia rossoblù. Ha illuso, a inizio ripresa, la rete di Pjaca. In realtà la partita è stata quasi sempre a senso unico in favore della Roma, soprattutto nel primo tempo.

Primo tempo. Difesa completamente rinnovata rispetto alla partita contro il Torino: esterni Biraschi e Criscito, centrali Bani e Masiello, complice la positività di Zapata al Covid. In attacco la coppia a supporto di Scamacca è formata da Pjaca e Zajc. Nella Roma out Dzeko causa Covid, e Mirante per Fonseca schiera un 3-4-2-1.

... » Leggi tutto