Vandalismo anti-ambientalista: a Savona danneggiato murales di Greta Thunberg

Savona. Vandali in azione nella frazione di Cadibona: è stato deturpato uno dei murales realizzati a maggio 2019 grazie alla collaborazione della Proloco locale e dell’amministrazione comunale. “Si tratta del murales a sfondo politico che ritrae Greta Thunberg, in realtà l’unico a sfondo politico che comunque pur ospitato in un piccolo paese di pochi abitanti non ha mancato di destare i fastidi degli anti-ambientalisti” afferma Linda Finardi, che si era occupata del progetto di street art.

“Ne è stato sfregiato unicamente il viso, rendendo palese il contenuto del contro messaggio lanciato dai vandali. Certo ci è chiaro come la lotta politica possa passare anche attraverso l’arte e soprattutto attraverso la street art che essendo proposta in un ambiente pubblico appartiene a tutta la comunità. Quello che meraviglia è come anche lontano dal tumulto delle grandi città arrivi il riflesso dell’intolleranza, dell’intransigenza e forse dell’insofferenza” aggiunge.

