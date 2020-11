Violenza a Ventimiglia, Ambesi (Cambiamo con Toti Presidente): «La comunità merita sicurezza»

Ventimiglia. «Abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti in Parlamento di farsi portavoce delle richieste di maggior sicurezza che devono essere garantite dal Governo sul nostro territorio; la nostra città, in piena crisi economica a causa degli effetti della pandemia e degli ultimi danni subiti dal maltempo, non può più tollerare queste situazioni, i nostri concittadini vogliono poter vivere e lavorare senza questa percezione costante di disagio e di insicurezza». Interviene così Matteo Ambesi, referente di Ventimiglia per Cambiamo con Toti Presidente, alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti in città.

