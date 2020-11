Coronavirus, procura indaga sui ritardi nella trasmissione dati: “Rappresentazione non realistica”

Genova. Un ritardo nella trasmissione dei dati dalla Liguria a Roma e una acquisizione degli stessi con parametri non corretti. Sono queste le due ipotesi su cui lavora la procura di Genova nell’ambito dell’inchiesta conoscitiva, senza ipotesi di reato, sulla gestione della seconda ondata del Covid.

Nel mirino degli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, è finito il complesso meccanismo di acquisizione e trasmissione dei dati. “Quali parametri sono stati usati? – ragiona una fonte investigativa – Quali procedure? Perché alcuni parametri vengono tramessi come non valutabili o sovrastimati in positivo o in negativo?”. I dati sono raccolti da Asl e direzioni sanitarie che poi confluiscono in Alisa che a sua volta poi li invia a Roma.

