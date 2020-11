Covid in Rsa ed Rp, i sindacati incontrano Prefettura e Asl: “Un tavolo permanente per monitorare la situazione”

Provincia. Quest’oggi i sindacati confederali di Savona “preoccupati che possa avvenire ciò a cui abbiamo assistito in primavera nelle strutture per anziani e disabili” hanno incontrato il prefetto di Savona Antonio Cananà ed il commissario dell’Asl2 Savonese Paolo Cavagnaro. Le parti hanno concordato la convocazione di “un tavolo permanente provinciale (settimanale con l’Asl e mensile con la Prefettura) con l’obiettivo di monitorare ed intervenire sulla situazione del virus negli ospedali e nelle strutture Rsa, Rp nella nostra provincia”.

Il segretario generale della Cgil Andrea Pasa ed i segretario di Fp-Cgil e Spi-Cgil Giancarlo Bellini e Fausto Dabove ritengono che “la situazione è preoccupate su tre versanti: gli ospedali, il territorio e le Rsa. Nei nosocomi non solo c’è poco personale ma il clima che si respira tra gli operatori è di ‘scoramento e delusione’. Se a marzo e aprile erano sostenuti dalla speranza che sarebbe durata solo qualche settimana, ora si ritrovano nuovamente in una situazione di stress e superlavoro senza che nulla o quasi sia stato fatto da parte della Regione e di Alisa per metterli in una condizione di lavoro migliore. Pochissimo il personale assunto, anzi a molti lavoratori reclutati grazie ai decreti di marzo il contratto è scaduto a settembre, non è stato rinnovato ed oggi ci si ritrova nuovamente in difficoltà”.

