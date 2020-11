Entroterra, Piana (Lega): “Burocrazia più snella, sgravi fiscali e Flat tax per aiutare le attività”

Regione. “A seguito delle ondate pandemiche legate al Covid-19 molte piccole e medie attività dell’entroterra ligure rischiano di chiudere e lasciare intere porzioni di territorio senza esercizi commerciali e imprese. Pertanto, in Liguria bisogna affrontare anche il tema della ‘fiscalità di vantaggio’ nelle zone montane prevedendo, ad esempio, la ‘Flat tax’ in queste aree, sistemi di agevolazioni per l’apertura di un’attività e snellimento della burocrazia. Occorre garantire al nostro entroterra opportunità di sviluppo al pari di quelle assicurate nelle zone urbane, attraverso l’individuazione delle apposite agevolazioni fiscali che incentivino le attività imprenditoriali”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Alessio Piana (Lega) che in tal senso ha presentato un ordine del giorno.

