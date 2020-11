Esce dall’ospedale dopo un mese di isolamento: “Vorrei vedere il mare”. La Croce Bianca esaudisce il suo sogno

Savona. Un intervento alle gambe e il Covid l’hanno costretta a restare oltre un mese in isolamento in ospedale. Quando poi è uscita, l’anziana non è riuscita a trattenersi dal fare una “piccola” richiesta ai volontari della Croce Bianca di Savona che la stavano trasferendo a casa: “Vorrei rivedere il mare”. E loro, i militi, sempre pronti ad impegnarsi in ogni frangente, non hanno fatto a meno di accontentarla.

Subito dopo un’operazione chirurgica alle gambe nel reparto di Traumatologia dell’ospedale San Paolo di Savona, infatti, la paziente è risultata positiva al Coronavirus, da qui l’isolamento per proteggere i parenti della donna.

